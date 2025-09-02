На Ставрополье площадь ипотечного жилья увеличилась на 55%

В Ставропольском крае с начала года площадь жилья на одного ипотечного клиента выросла на 55% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом пишет РБК Кавказ со ссылкой на «Банк Дом.РФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На конец августа площадь недвижимости, которая приходится на одного клиента с ипотечным кредитом в банке в регионе, составила 92,6 кв. м (в 2024 году — 59,5 кв. м.). В «Банке Дом.РФ» динамику связывают с ростом доли индивидуального жилищного строительства. Так, в сделках 2025 года 35% кредитов направили на строительство частных домов, в прошлом году — 12,6%. В рамках сделок по рыночной ипотеке площадь существенно меньше — около 40 кв. м (35 кв. м — в прошлом году).

Константин Соловьев