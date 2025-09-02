В Сызрани осужден виновный в убийстве в здании путевой машинной станции

Сызранский городской суд приговорил иностранного гражданина к восьми годам заключения в колонии строгого режима за убийство. Инцидент произошел в июле 2024 года в бытовом помещении путевой машинной станции № 38 в Сызрани.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным суда, 52-летний подсудимый в ходе конфликта с коллегой нанес ему ножевое ранение в туловище. Пострадавший скончался на месте. Суд учел позицию государственного обвинителя и признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Суд также постановил взыскать с осужденного 800 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда сыну погибшего.

Андрей Сазонов