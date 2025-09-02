За шесть лет потребление питьевой воды в Башкирии уменьшилось на 17%

Потребление питьевой воды населением Башкирии с 2018-го по 2024 год уменьшилось на 17%, рассказал председатель госкомитета республики по тарифам Наиль Шарафутдинов на круглом столе «ЖКХ в Башкирии: эффективность, модернизация, цифровизация», проводимом телеканалом «РБК Уфа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам господина Шарафутдинова, снижение потребления привело к тому, что ресурсоснабжающие организации недополучили около 1 млрд руб. выручки. Динамику чиновник связал со стремлением населения экономить на коммунальных ресурсах.

За это же время объем водоотведения снизился на 22%, а тепловой энергии — на 11%. Последнее, считает Наиль Шарафутдинов, обусловлено изменением климата.

Идэль Гумеров