Инвестиции в недвижимость России могут сократиться почти на 50%

Объем инвестиций в недвижимость к концу этого года может упасть на 43% год к году, до 750 млрд руб., прогнозируют на своем пресс-бранче в консалтинговой компании IBC Real Estate. Такое сокращение связано не только с эффектом высокой базы, но и с замедлением активности инвесторов из-за жесткой денежно-кредитной политики, отмечает руководитель рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян.

По подсчетам консультантов, лидером по объему вложений на текущий момент является офисная недвижимость: ее доля занимает 36% от общего объема инвестиций. Также пользуются спросом у инвесторов жилые объекты (доля 22%) и логопарки (доля 19%).

Среди крупнейших сделок этого года: покупка МБП (имеет связи со Сбербанком) бизнес-центра «Белая площадь» общей площадью 110,8 тыс. кв. м, приобретение торгцентра «Времена года» структурой, связанной с ГК «Киевская площадь» Года Нисанова.

