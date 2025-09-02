«РИА Новости»: родственники не хотят общаться с обвиняемыми по делу «Крокуса»

Родственники обвиняемых в теракте в концертном зале «Крокус сити холл» избегают контактов с подсудимыми. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом процесса во Втором западном окружном военном суде.

По словам собеседника агентства, семьи фигурантов осознают серьезность ситуации и не горят желанием поддерживать связь с фигурантами. За весь период рассмотрения дела только один адвокат ходатайствовал о разрешении телефонных звонков пожилым родителям одного из подсудимых.

Теракт произошёл 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске. Группа террористов открыла огонь из автоматического оружия по людям и подожгла зрительный зал. Погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, пострадали более 600 человек.