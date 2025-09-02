Ярославцев приговорили к колонии за мошенничество с муниципальной землей

Ленинский районный суд Ярославля признал виновными 45-летнюю и 46-летнего местных жителей в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки надзорного ведомства. Как установил суд, в 2018 году двое обвиняемых оформили в собственность три земельных участка в Ярославле и Ярославском округе с помощью сфальсифицированных постановлений органов местного самоуправления 1990-х годов.

Общая площадь участков составила 1,7 га, стоимость — 12,4 млн руб. Впоследствии обвиняемые разделили участки на более мелкие и продали. Суд назначил женщине 5 лет лишения свободы, а мужчине — 3 года. Отбывать наказание осужденные будут в колониях общего режима.

Кроме того, часть участков уже возвращена в муниципальную собственность по искам прокуратуры, по остальным ведется работа. По данным Yarnews, речь идет об участках в деревнях Мужево и Красный Бор, а также на улице Рябиновой в Ярославле.

Алла Чижова