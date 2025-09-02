Фицо допустил вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что выступает против членства Украины в НАТО, но допускает вступление страны в Евросоюз. При этом он подчеркнул, что для этого Киев должен выполнить соответствующие требования.

«С одной стороны, мы говорим, что каждая страна имеет право принимать решение о своих перспективах, но с другой стороны, мы подчеркиваем, что Украина должна удовлетворить все требования, связанные с присоединением к Евросоюзу»,— сказал Роберт Фицо. Он планирует обсудить этот вопрос на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 5 сентября.

На встрече Владимир Путин отметил, что, в то время как Россия считает неприемлемым вступление Украины в НАТО, она никогда не возражала против членства страны в Евросоюзе.

Лусине Баласян