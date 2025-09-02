ИИскопаемые технологии

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, как искусственный интеллект применяют в компании «АЛРОСА».

Добыча алмазов обычно воспринимается как консервативный и медленно меняющийся процесс. Однако сейчас он начинает активно обновляться благодаря технологиям ИИ. Компания «АЛРОСА», например, запустила систему машинного зрения, которая контролирует полноту загруженности самосвалов. Она может повысить эффективность добычи примерно на 10%. Раньше объем перевозимой руды определялся приблизительно, и фактическая загрузка машин оказывалась ниже оптимальной. Новое решение использует лидар для создания трехмерной модели кузова, а алгоритмы искусственного интеллекта рассчитывают заполнение этого объема. Информация отображается у диспетчера, который может корректировать работу экскаваторов и погрузочной техники.

В ходе испытаний модернизации на руднике «Удачный», например, дополнительный объем руды составил 12 тыс. тонн. Схожие показатели при тестировании зафиксировали и в карьере «Юбилейный». Как разъяснили представители добытчика, появление системы стало возможным только после адаптации технологий под специфику кимберлитовой руды и требования суровых климатических условий Севера, где и планировалось эксплуатировать оборудование. Поэтому лидар и связанные с ним узлы поместили в утепленные кожухи, а дополнительная защита от пыли, например, просто не потребовалась.

Внедрение ИИ не уменьшает число рабочих мест, заверили представители компании. В руководстве уверены, что автоматизация поможет машинистам и диспетчерам быстрее принимать решения и повышать общий объем добычи. Одновременно с этим машинное зрение позволяет соблюдать нормы по загрузке самосвалов. Это дольше сохраняет их работоспособность и снижает число ремонтов. Эту технологию в перевозке руды дополняют и другие проекты отечественного алмазодобытчика. Система «Антисон», например, которой снабжены свыше 800 автомобилей компании, фиксирует признаки усталости водителей и за первые полгода работы снизила риски ДТП вдвое. Кроме того, «АЛРОСА» разработала решение на основе ИИ для поиска месторождений с низкими индикационными признаками. Другими словами, то что раньше было трудно искать, сейчас определяется точнее, что заметно сокращает сроки геологоразведки и экономит сотни миллионов рублей на каждом проекте..

Александр Леви