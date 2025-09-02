«Обещали немного денег»

Суд поместил под стражу троих подростков 15, 16 и 17 лет, обвиняемых в подготовке теракта на оборонном предприятии столицы Удмуртии. Следствие считает, что ранее они расклеивали в городе листовки с призывами к прекращению СВО по заказу украинских спецслужб. Региональное УФСБ заявило, что благодаря оперативному эксперименту в распоряжение фигурантов попало не само взрывное устройство, а его макет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Троих подростков 15, 16 и 17 лет отправили под арест по обвинению в покушении на теракт на оборонно-промышленном предприятии в Ижевске, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По версии следствия, в июле 2025 года на канале по поиску «быстрого заработка» в мессенджере Telegram подростки «инициативно установили контакт» с сотрудником спецслужб Украины, который поручил им за денежное вознаграждение расклеивать на административных зданиях и жилых домах Ижевска листовки с призывами к прекращению спецоперации на Украине. В августе куратор по имени Александр (фамилия не называется) дал молодым людям задание совершить террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Ижевске.

Оперативная информация о намерениях юношей поступила в УФСБ по Удмуртии и благодаря «оперативному эксперименту» в распоряжение подростков попало не само взрывное устройство, а его макет. Однако сами подростки были уверены, что бомба подходит для совершения теракта.

Рюкзак с макетом взрывного устройства был подобран ими на пустыре и в дальнейшем хранился у одного из арестованных дома в шкафу. На кадрах опубликованного СКР видео один из несовершеннолетних указывает на здание ИЭМЗ «Купол», как намеченную для закладки самодельной бомбы цель.

Ижевский электромеханический завод «Купол» был основан в 1957 году. С 2002 года входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей». Предприятие выпускает обширный перечень оборонной и гражданской продукции, включая зенитные ракетные комплексы «Тор», мишенно-тренировочные комплексы «Саман-М1» и «Адъютант», а также оборудование для атомных электростанций и нефтяного сектора.

Молодые люди были задержаны на подходе к проходной предприятия. Из объяснений подростков следует, что подготавливаемое ими преступление не было мотивировано идеологическими соображениями, они хотели получить «немного денег». В объединенной пресс-службе судов Удмуртии уточнили, что двое из молодых людей нигде не учатся и не работают, а один состоит на профилактическом учете за совершение общественно опасных деяний.

Преступление предотвращено совместными усилиями сотрудников региональных УФСБ и СУ СКР. Против несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ), по статье предусмотрено до 20 лет лишения свободы. Индустриальным райсудом Ижевска фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 19 октября 2025 года. Обвиняемые, их защитники и законные представители просили суд ограничиться домашним арестом. Верховный суд Удмуртии оставил обжалованное адвокатами постановление в силе.

Дмитрий Горбунов