На улице Коломны задержали мужчину с ножом

Сотрудники Росгвардии в Московской области задержали мужчину, угрожавшего ножом местным жителям. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства, сообщила пресс-служба ведомства. О пострадавших не сообщается.

Инцидент произошел в городе Коломне на улице Добролюбова. По сообщениям очевидцев, задержанный преследовал двух девушек. После вмешательства прохожих мужчина начал угрожать охотничьим ножом.

Дебоширом оказался 43-летний местный житель. При обыске у него также нашли перцовый баллончик.

Никита Черненко