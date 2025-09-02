Дело бывшего совладельца пермского порта рассмотрит Ленинский райсуд Перми

Пермский краевой суд определил подсудность уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров ОАО «Порт Пермь» и совладельца общества Чарльза Батлера. Как сообщает Properm.ru, апелляционная инстанция установила, что его должен рассмотреть по существу Ленинский райсуд Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чарльз Батлер.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Чарльз Батлер.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Изначально дело в отношении господина Батлера было направлено в Дзержинский райсуд Перми, но там решили, что оно должно быть рассмотрено в Ленинском районе. С этим не согласилась защита господина Батлера, которая пыталась обжаловать это решение в апелляции.

Напомним, Чарльз Батлер заочно обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (организация растраты, совершенная с использованием лицом своего служебного положения, в особо крупном размере). По версии следствия, в 2009–2012 годах вместе с экс-директором порта Мареком Кинцлом господин Батлер похитил имущество организации на сумму более 1 млрд руб.

С 2017 года Чарльз Батлер, который является гражданином Великобритании, не проживает в России. Он объявлен в розыск, поэтому уголовное дело может быть рассмотрено в заочном порядке.