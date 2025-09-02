В Дагестане тушат четыре пожара на площади 56,6 гектаров

На территории Республики Дагестан зафиксированы четыре очага ландшафтных пожаров общей площадью 56,6 га. Из них на землях лесного фонда — почти 35 га, на землях иных категорий — 21,7 га. Угрозы населенным пунктам нет. Об этом сообщает региональное ГУ МЧC России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ликвидации пожаров задействовано 305 человек и 56 единиц техники. Тушение осложнено местностью и сложным рельефом, куда затруднена доставка сил и средств.

Наталья Белоштейн