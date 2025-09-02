В Оренбуржье трое задержаны по подозрению в покушении на убийство

В Оренбурге три человека задержаны по подозрению в покушении на убийство, группой лиц, по предварительному сговору. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что ночью 30 августа 2025 года подозреваемые, находясь на территории гаража частного домовладения на ул. Волжской мкрн Ростоши, используя малозначительный повод — ранее произошедший конфликт, подыскав металлическую арматуру, деревянную доску и камень, нанесли множественные удары по голове и телу 38-летнего хозяина дома.

«Довести свой преступный умысел до конца они не смогли, поскольку их действия были пресечены знакомыми потерпевшего, находившимися в доме»,— отметили в следкоме.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Алексей Алексеев