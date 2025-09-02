Глава производителя Jim Beam подал в отставку из-за подозрений в употреблении наркотиков

Председатель и генеральный директор японского алкогольного гиганта Suntory Holdings Такеси Ниинами подал в отставку. Сделано это было под давлением совета директоров компании в связи с началом в конце августа текущего года расследования возможного употребления им наркотических препаратов. Об этом сообщает The Japan Times.

Компания Suntory выпускает напитки таких известных брендов, как Midori, Sauza, Jim Beam, Ardmore, Chateau Lagrange, и многих других. Господин Ниинами возглавил ее в 2014 году.

По данным следствия, бизнесмен получал из-за границы витаминные добавки, содержащие запрещенные в Японии вещества. Сам бизнесмен утверждал, что не знал о том, что они запрещенные, и заявлял, что добавки купила и прислала ему знакомая без всяких просьб с его стороны. Следствие продолжается, но, как заявили в Suntory, положение подследственного несовместимо с должностью руководителя компании. При этом в компании заявляют, что, даже если расследование установит невиновность Такеси Ниинами, на свой пост в Suntory он не вернется. Компания уже принесла извинения в связи с инцидентом деловому сообществу и потребителям.

Алена Миклашевская