Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, когда и под каким названием автомобиль появится в России.

В Китайской Народной Республике сейчас не только проходят встречи в верхах, на которых куется ответ коллективному Западу в виде создания коллективного Востока. В городе Чэнду проходит автомобильная выставка, которая показывает: то, о чем говорят в Тяньцзине и Пекине, в автомобильной сфере давно уже реализовано. Кому теперь нужен Range Rover или, например, Mercedes-Benz GLS, когда есть сразу несколько китайских автомобилей, которые в той иной степени копируют упомянутые западные образцы?

На выставке в Чэнду дебютировал самый большой Chery — шестиместный кроссовер Fulwin T11. Длина больше пяти метров, кресла, конечно же, в три ряда. Силуэт и лаконичное оформление передней части чем-то напоминают Lixiang, так что понятно, что конкурировать эта модель будет прежде всего с ним, а не с покинувшими нас «европейцами». Кстати, уже сегодня стало известно, что представленный на автосалоне Chery Fulwin T11 в следующем году официально появится на российском рынке, но с другой внешностью и под брендом Exeed Exlantix. Это будет третья, вслед за кроссовером ET и седаном ES, модель премиальной суб-линейки.

Колесная база больше трех метров. Силовая установка гибридная: колеса крутят электродвигатели, а при необходимости бензиновый мотор вращает генератор и заряжает батареи. Технические характеристики, в частности, запас хода при заряженной батарее и полном баке топлива, пока не назывались, но, очевидно, он составит порядка 1,4 тыс. км. В салоне всё, чем богат китайский автопром на сегодняшний день, включая 30-дюймовый центральный экран с разрешением 6K и голосовым помощником на базе искусственного интеллекта, а также холодильник и потолочный экран для увеселения пассажиров задних рядов. Характерно, что, по задумке дизайнеров, фронтальная часть флагманского Exeed Exlantix должна отсылать к архитектуре Запретного города — памятнику традиционной китайской архитектуры и главному хранилищу сокровищ императорских династий Мин и Цин.

