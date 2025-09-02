Несгибаемые клише

Вышел в свет новый альбом канадского певца Брайана Адамса «Roll With Punches», в котором он решил вернуться к своему характерному звучанию первой половины 1990-х. Игоря Гаврилова попытка не впечатлила.

За 45 с лишним лет карьеры канадский певец, музыкант, автор песен, да еще и неплохой фотограф Брайан Адамс стал символом того, что называют арена-роком. Во многом именно он сформулировал стандарт «пауэр-баллады» — это романтическая музыкальная история, начинающаяся с тихих интимных нот и разрастающаяся в эпический стадионный номер с мощным подключением электрогитар. Лучшие из своих баллад Брайан Адамс написал для фильмов: «(Everything I Do) I Do It for You» — для «Робина Гуда» с Кевином Костнером и «All For Love», записанную вместе со Стингом и Родом Стюартом,— для «Трех мушкетеров» 1993 года.

Адамс был непременным участником всех самых знаменитых коллективных рок-действ, включая «Live Aid» 1985 года и представление «The Wall» Роджера Уотерса сразу после крушения Берлинской стены. При этом шел в значительной степени по стопам Брюса Спрингстина, олицетворяя собой героя-одиночку на авансцене рок-мейнстрима, но не столь остро сфокусированного на социальных проблемах. А за спиной Адамса в лучшие годы маячила фигура Роберта «Матта» Лэнга, продюсера с огромным послужным списком,— он взялся за альбом Адамса «Waking Up the Neighbours» (1991), имея за спиной бестселлеры AC/DC, The Cars и Def Leppard. «Матт» Лэнг сдвинул звучание музыки Адамса в сторону насыщенного эхом саунда Def Leppard, и певец получил самый популярный альбом в своей карьере.

Роберт «Матт» Лэнг не стал постоянным компаньоном Брайана Адамса. Продюсеру были интересны разные стили. В его послужном списке есть альянсы с Бритни Спирс, Селин Дион, Леди Гагой и Maroon 5. За 30 лет «Матт» Лэнг заглянул в студию к Брайану Адамсу всего пару раз. В последний раз это произошло во время записи теперешнего альбома «Roll With Punches» («Держи удар»).

«Матту» Лэнгу 76 лет, Брайану Адамсу — 65, и главный удар, который им нужно выдержать, это возраст. Брайан Адамс до сих пор крепко держится в гастрольном седле: в поддержку «Roll With Punches» запланировано 113 концертов. Однако очевидно, что зрители идут в первую очередь на его проверенные временем хиты и доверительную артистическую манеру, а без новых песен вроде бы вполне можно обойтись. Но для артиста они важны.

Титульная песня альбома не блещет глубиной текста. «Тебе нужно держать удар, ты можешь заработать нокдаун прежде, чем победишь. Но все равно нужно вставать на ноги и бороться за то, что считаешь правильным». Подобной песенной лирики существует море, а мелодия и аранжировка песни «Roll With Punches» — это словно ответ ИИ на запрос «напиши идеальную "песню Брайана Адамса"». Но идеальная не всегда лучшая. «Матт» Лэнг тщательно воспроизводит все клише из хитов Адамса, а в песне «Never Ever Let You Go» он максимально близко подобрался к фирменному вокальному раскладу a la Def Leppard. Однако новый «Waking Up the Neighbours» невозможен — индустрия изменилась, и автор тоже изменился.

Всего в альбоме десять песен, и легче всего написать, что каждая из них могла быть написана в любой из периодов долгой творческой жизни Адамса. Но эта самая творческая жизнь не всегда была однородна.

Например, в 1995 году для фильма «Дон Хуан де Марко» он вместе с Пако де Лусией написал фламенко — песню «Have You Ever Really Loved a Woman?». В 2000 году вышел трек электронного артиста Chicane «Don’t Give Up» с вокалом Брайана Адамса. В 2018 году вышел целый мюзикл с его песнями — «Красотка» по мотивам известного фильма. Критика признала мюзикл провалом, а песни пресными, тем не менее он до сих пор идет в разных странах. Заглавную композицию для альбома «Shine a Light» (2019) Адамс сочинил вместе с самым популярным молодым артистом того времени Эдом Шираном, и опыт оказался провальным — ходовые поп-гармонии момента не вязались с манерой Адамса. Хотя дуэт с Дженнифер Лопес «That’s How Our Love Strong Love Is» из того же альбома — явная удача. Наконец, Брайан Адамс много лет дружит с Джоном Клизом из труппы Monty Python и время от времени приглашает его в свои проекты в качестве актера или мелодекламатора. Экспериментами Брайан Адамс никогда не злоупотреблял, однако всегда казался человеком ищущим. Этому способствовала и его впечатляющая фотокарьера.

Но альбом «Roll With Punches» Брайан Адамс явно не планировал как пространство для эксперимента. Большая часть номеров, созданных Адамсом и Лэнгом, пригодны для стадионного хорового пения, однако не вызывают ни свойской улыбки, ни тестостероновой дрожи, как бывало раньше. Может быть, немного интереснее звучит буги «A Little More Understanding» с клавишным соло и минором в припеве — они делают механистичный сонграйтинг тандема чуть более человечным. И еще одно новшество: в клипах Брайан Адамс теперь играет не на гитаре, а на бас-гитаре. Оригинальности самой музыке это не добавляет.