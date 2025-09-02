Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает рассказ о трендах текущего столетия.

Я рассказывал, что эксперты сайта ARTnews обозначили девять направлений или течений, которые определяют магистральное развитие современного искусства в XXI веке. Переходим к шестому по счету направлению — NFT. В начале 2021 года Beeple продал произведение «Everydays: The First 5,000 Days» на аукционе Christie’s за немыслимые $69,3 млн. Эта рекордная продажа едва не вызвала бум NFT — зашифрованных цифровых произведений, которые аутентифицированы с помощью технологии блокчейн и помечены уникальной цифровой подписью.

В конце концов, влияние, казалось бы, недолговечного движения криптоискусства может быть двояким. Во-первых, вульгарная и непочтительная визуальная культура интернета в виде лягушки Пепе, скучающих обезьян и криптопанков становилась все более легитимизированной, находя свое отражение в крупнейших музейных коллекциях. Во-вторых, NFT создал механизм финансирования для поколения компьютерных художников, которых в основном игнорировал традиционный мир искусства. Когда пыль в основном улеглась, имена (никнеймы) Beeple, Refik Anadol, Snowfro стали известными для коллекционеров цифрового искусства.

Следующее направление — фанфары — фигуративная живопись. Есть и такой тренд в совриске XXI века. Не существует единого определения для той лавины фигуративной живописи, которая двинулась на выставки с середины 2010-х. Пытаясь что-то систематизировать, эксперты выделяют часть с использованием интернет-мемов. И вполне ожидаемо для западных коллег — направление портретной живописи чернокожих художников и квир-сообщества. Не знаю, исчерпывается ли мировое фигуративное течение этими мощными потоками, или эта интерпретация все же является более чем личностной, утверждающей позиции и взгляды конкретных западных кураторов и искусствоведов.

В последней программе этого цикла мы с вами подведем итоги небольшого экспертного исследования на тему «Тренды современного искусства в XXI столетии».

Дмитрий Буткевич