В Ставропольском крае вручили Орден Мужества посмертно матери героя

В администрации Предгорного округа прошла церемония вручения Ордена Мужества посмертно Любови Алексеевне, матери героически погибшего уроженца села Садового Сергея Трифилова. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Награду передали глава Предгорного округа Николай Бондаренко и начальник ПУ ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майор Игорь Семериков.

«Сергей Алексеевич отдал свою жизнь, защищая своих товарищей и нашу Родину. Его подвиг — пример мужества и самоотверженности для всех нас. Мы разделяем горечь утраты с его родными и близкими и окажем им всю необходимую поддержку»,— подчеркнул глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Старший мичман Сергей Трифилов трагически погиб 29 марта 2025 года, выполняя свой служебный долг в Брянской области. Он проявил исключительное мужество, обнаружив вражеский беспилотник и, ценой своей жизни, уведя его от своих товарищей. За этот героический поступок, который спас жизни сослуживцев, Сергей Трифилов был посмертно награжден Орденом Мужества по Указу Президента Российской Федерации.

Наталья Белоштейн