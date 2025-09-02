В Ульяновске завершено расследование попытки изнасилования девушки на набережной

Суд в Ульяновске рассмотрит уголовное дело о покушении на изнасилование местной жительницы (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 131 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

В преступлении обвиняется 50-летний горожанин. По версии следствия, 28 июля текущего года ранее судимый фигурант дела напал на девушку, которая шла по улице Набережная реки Волга к центральному пляжу.

Он пригрозил пострадавшей канцелярским ножом и попытался изнасиловать ее. Жертва оказала сопротивление, ей помогли прохожие. В итоге обвиняемый сбежал, но его задержали и арестовали.

В настоящее время расследование завершено. Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Георгий Портнов