У ярославских предприятий выросли убытки
Предприятия Ярославской области за январь — июнь 2025 года получили сальдированную прибыль 36,5 млрд руб., что на 13 млрд руб. меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Такие данные публикует Ярославльстат.
74% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью: за первые полгода в регионе 339 организаций получили прибыль в размере 55 млрд руб., что соответствует показателям прошлого года.
26% организаций закончили период с убытками в размере 18,5 млрд руб., что в три раза больше аналогичного периода прошлого года, когда этот показатель составлял 6,2 млрд руб.
Данные не учитывают показатели субъектов малого предпринимательства, кредитных и некредитных финансовых организаций, государственных и муниципальных учреждений.