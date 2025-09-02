Условный срок получил житель Кузбасса, избивший костылем фельдшера

Горсуд Белово (Кемеровская область) приговорил к 2 годам 8 месяцам условно местного жителя, который разгромил подстанцию скорой помощи и избил фельдшера. Кроме того, он выплатит потерпевшей четверть миллиона рублей компенсации морального вреда, рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России.

По информации ведомства, в январе 2024 года в полицию поступило сообщение о нападении на фельдшера на подстанции скорой медицинской помощи в селе Беково. Прибывшие по вызову стражи порядка скрутили дебошира.

Расследование установило, что ночью на подстанцию скорой помощи был доставлен 28-летний пациент, который пьяным уснул в снегу. Во время осмотра он стал вести себя агрессивно и напал на фельдшера — 64-летнюю женщину. Потерпевшая стала отбиваться костылем, однако злоумышленник забрал у нее предмет и стал бить им медработника. В последующем он принялся крушить мебель, стеклянные двери, сорвал шторы.

Следователи завели уголовное дело сразу по трем статьям УК — ст. 213 (хулиганство), ст. 214 (вандализм) и ст. 112 (причинение средней тяжести вреда здоровью). Вину задержанный признал частично, сославшись на кратковременную потерю памяти.

Илья Николаев