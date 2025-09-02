В Ярославле ликвидировали пожар в промзоне

В Ярославле в 12:49 2 сентября была объявлена полная ликвидация пожара на территории промзоны на проспекте Октября. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании по адресу проспект Октября, дом №78, корпус 8а, поступил в 4:30 2 сентября. По информации ведомства, загорелись аккумуляторные батареи, пластиковые емкости и автохимия в промышленной зоне. Площадь пожара выросла с 600 до 950 кв.м.

Для организации тушения прибывшие на место спасатели развернули штаб, для разведки и координации действий использовали беспилотники. В 5:58 была объявлена локализация, а в 12:49 — ликвидация. В тушении участвовали 47 специалистов и 14 единицы техники.

«На месте работают дознаватели, а также эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России. Причина возгорания устанавливается. Пострадавших нет»,— сообщили в МЧС.

По данным 2ГИС, по указанному адресу находится производственный корпус.

Алла Чижова