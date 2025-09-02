Бывшего гендиректора торгового дома «Кремлевский» осудили на 4 года

Басманный суд Москвы приговорил бывшего генерального директора торгового дома «Кремлевский» Рустама Камалетдинова к четырем годам колонии общего режима. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Ущерб от его действий составил 62 млн руб. Вину он не признал.

Рустам Камалетдинов занял пост гендиректора в 2016 году. До этого он работал председателем госкомитета Башкирии по торговле и защите прав потребителей. Инкриминируемые ему деяния, по материалам дела, фигурант совершил в 2017 году.

Ефим Брянцев