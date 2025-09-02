КПРФ и ЛДПР соперничают за второе место на выборах в Калужской области

ЛДПР и КПРФ лидируют среди оппозиционных партий, участвующих в сентябрьских выборах в заксобрание Калужской области. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса (есть у «Ъ») исследовательского центра Russian Field.

Инициативное исследование проводилось 21–24 августа 2025 года среди жителей Калужской области, выборка — 1,8 тыс. респондентов, метод — телефонный опрос. Максимальная погрешность не выше 2,3%. Респондентам был задан вопрос: «Если бы выборы в законодательное собрание Калужской области проходили в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы, скорее всего, проголосовали?»

Лидером по «чистым» рейтингам — без учета респондентов, не намеренных голосовать (10%) и затруднившихся с ответом (14%),— является «Единая Россия» с 49,9%. За второе место соперничают ЛДПР (13,1%) и КПРФ (11,8%). На четвертое место претендуют «Новые люди» (8,9%) и «Справедливая Россия — За правду» (8,4%). Пятипроцентный проходной барьер также может преодолеть Партия пенсионеров с 5,2% «чистого» рейтинга.

В заксобрание Калужской области избираются 40 депутатов по смешанной системе: 20 по партспискам и 20 — по одномандатным округам. Голосование пройдет с 12 по 14 сентября.

Григорий Лейба, Андрей Прах