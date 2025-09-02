В Орловской области составили план выплат беременным студенткам

Правительство Орловской области 28 августа утвердило постановление о мероприятиях по повышению рождаемости в регионе на период 2025-2027 годов. Из документа следует, что в ближайшие три года власти региона выплатят по 100 тыс. руб. 490 беременным девушкам, обучающимся в очном формате. СМИ трактовали документ как меры поддержки для беременных школьниц. Однако «РИА Новости» в региональном правительстве заявили, что речь идет о студентках колледжей и вузов.

«Речь идет не о школьницах, а, по сути, о студентках. Такие, безусловно, в нашем регионе, как и в любом другом, бывают»,— заявил собеседник агентства.

Согласно документу, в 2025 году пособие планируют выплатить 150 женщинам, в 2026-м — 160, в 2027-м — еще 180.

В декабре 2024 года правительство Орловской области утвердило выплату 100 тыс. руб. для студенток очной формы обучения. 20 марта власти расширили меру на учениц общеобразовательных учреждений. Это вызвало общественный резонанс. Председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина, в частности, заявляла, что «организм девочки еще не готов к тому, чтобы она стала мамой».

Губернатор Андрей Клычков после этого пояснил: принять решение о такой выплате регионам рекомендовал Минтруд, после чего меру ввели власти более 40 регионов. Глава Минтруда Антон Котяков, комментируя обсуждения в СМИ, говорил, что такая помощь девушкам связана не с возрастом, а со статусом обучающегося. По его словам, выплаты вводятся «не для стимулирования к ранним родам», а в качестве «поддержки» в сложной ситуации.

Полина Мотызлевская