Сотрудник автодорожного надзора по Астраханской области пойдет под суд за взятку

Суд рассмотрит уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) в отношении инспектора территориального отдела государственного автодорожного надзора по Астраханской области МТУ Ространснадзора по ЮФО. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, фигурант получил взятку от жителя села Сеитовка Красноярского района области 28 мая этого года на стационарном контрольном посту в этом населенном пункте. Деньги предназначались за непривлечение к административной ответственности.

Приволжский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов