Количество ДТП на Куйбышевской магистрали сократилось вдвое

На Куйбышевской железной дороге с января 2025 года произошло 10 ДТП, что на 50% меньше показателя за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе КбшЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Такой результат стал возможен благодаря комплексному подходу железнодорожников к вопросу снижения дорожно-транспортных происшествий на переездах. С начала текущего года железнодорожниками были проведены информационно-разъяснительные беседы более чем с 25 тыс. водителей автотранспортных средств, совместно c представителями ГИБДД проведено 230 проверок соблюдения правил дорожного движения на железнодорожных переездах, распространено более 22 тыс. памяток о правилах пересечения переездов»,— говорится в сообщении.

В числе самых распространенных нарушений остаются выезд на переезд при работе запрещающих сигналов, объезд шлагбаума или специального ограждения железнодорожного пути.

Сабрина Самедова