В Тольятти до сих пор расчищают территории, пострадавшие от лесного пожара 2010 года

Все запланированные мероприятия в рамках муниципального задания по восстановлению леса будут завершены к октябрю. В этом заверил в своем Telegram-канале глава Тольятти Илья Сухих.

Глава города заявил, что сейчас идет подготовка новых участков для будущих посадок. Кроме того, продолжается расчистка территорий, пострадавших от крупного лесного пожара в 2010 году.

Работы по лесовосстановлению ведутся силами муниципального учреждения «Зеленстрой». Все весенние мероприятия по посадке молодого леса, как механизированные, так и ручные, на площади 50 га выполнены в полном объеме.

«Для предотвращения новых трагедий, связанных с огнем, особое внимание уделяем противопожарной безопасности. Уже создали новые защитные полосы и теперь поддерживаем их в надлежащем состоянии»,— отметил также господин Сухих.

Алексей Алексеев