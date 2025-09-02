Пять человек пострадали в ДТП с грузовиком на Ставрополье

Пять человек пострадали в результате столкновения минивэна Toyota с грузовиком КамАЗ на трассе Минеральные Воды — Кисловодск в Предгорном округе Ставропольского края. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставрополья в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Авария произошла 2 сентября около четырех утра на 21-м километре автодороги. По предварительным данным, 33-летний водитель Toyota, двигаясь в направлении Кисловодска, допустил столкновение с попутным КамАЗом с полуприцепом.

В результате ДТП водитель иномарки и четверо его пассажиров получили травмы и были доставлены в больницу Пятигорска. Водитель грузовика не пострадал.

Автоинспекторы установили, что водитель Toyota за последние два года неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, включая превышение скорости.

Детальные обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка.

Тат Гаспарян