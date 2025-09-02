Три жителя Дагестана задержаны по подозрению в мошенничестве на 4,5 млн рублей

Сотрудники УФСБ России по Республике Дагестан задержали троих подозреваемых в мошенничестве в крупном размере (ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ) при оказании услуг неизвестным «колл-центром». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оперативники установили, что с мая по июль 2025 года фигуранты с помощью спецоборудования оказывали услуги связи неустановленным компаниям, проводившим массовые мошеннические обзвоны от имени сотрудников банковских учреждений, служб доставки, правоохранительных органов и спецслужб.

Указанное оборудование и SIM-боксы, емкость которых позволяла задействовать свыше 3 тыс. SIM-карт, использовались членами группы для совершения преступлений в восьми регионах РФ.

Причиненный материальный ущерб оценен в сумму более 4,5 млн рублей.

Наталья Белоштейн