Главный тренер МХК «Молот» трудоустроился в «Южный Урал»

Бывший наставник молодежного хоккейного клуба «Молот» Александр Агеев трудоустроился в хоккейном клубе «Южный Урал» из Орска. Об этом сообщает телеграм-канал «Высшая хоккейная лига». Господин Агеев занял пост тренера по физической подготовке «Южного Урала».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Агеев.

Александр Агеев родился и вырос в Перми, играл на позиции нападающего с 1992 по 2007 год. В составе ХК «Молот-Прикамье» провел 166 игр, в которых набрал 61 очко. Также защищал цвета ярославского «Торпедо», уфимского «Салавата Юлаева», курганского «Мостовика». Игровую карьеру завершил в 2007 году в составе датского «Ольборга».

В 2008 году вернулся в Пермь, где начал тренерскую карьеру. Возглавлял команду «Молот» 1996-го, а затем 2000 года рождения. Также он работал в екатеринбургском ХК «Авто», нефтекамском «Батыре» и ташкентском «Хумо-2». В сезоне-2020/2021 был главным тренером ХК «Молот-Прикамье».