Восемь нижегородцев за один день отдали мошенникам более 3,6 млн рублей

За один день восемь жителей Нижнего Новгорода отдали телефонным аферистам более 3,6 млн руб. По данным полиции, всем потерпевшим мошенники звонили под видом сотрудников различных госорганов, которые под предлогом отмены сомнительной операции и перевода денег на «безопасные» убеждали нижегородцев расстаться с личными накоплениями.

В Автозаводском районе жертвами мошенников стали курьер и оператор организации, которые перевели мошенникам 720 и 795 тыс. руб. В Ленинском районе учительница потеряла 720 тыс. руб., а пенсионерка и профессор из Нижегородского района потеряли 366 и 764 тыс. руб. В Советском районе инженер перевел аферистам 207 тыс. руб., а врач-терапевт – 40 тыс. руб. Еще 20 тыс. руб отдал мошенникам безработный житель Сормовского района.

По всем фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

Андрей Репин