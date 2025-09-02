В Ярославле намерены бороться с несанкционированной уличной торговлей

В Ярославле выявлено около 30 традиционных мест несанкционированной уличной торговли, куда на регулярной основе проводятся рейды. Об этом стало известно в ходе открытого совещания в мэрии.

С докладом выступила начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Варвара Моисеева. Она сообщила, что в Ярославле есть 340 мест на ярмарках и рынках, которые на бесплатной основе предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личные приусадебные хозяйства, занимающимся садоводством, огородничеством или животноводством, а также пенсионерам-инвалидам.

По словам госпожи Моисеевой, места для торговли расположены во всех районах города на оживленных улицах и вблизи остановок. При этом их заполняемость составляет около 50%.

«Некоторые граждане продолжают торговать в неустановленных местах. Как правило, это пенсионеры с выращенной продукцией, которые стараются занять места с более высокой проходимостью. Специалистами управления потребительского рынка на постоянной основе осуществляются рейды по пресечению незаконной торговли»,— рассказала начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии.

Мэр Артем Молчанов после доклада поручил усилить работу по пресечению незаконной торговли, в том числе привлечь к рейдам сотрудников полиции. Он обратил внимание на то, что для санкционированной торговли созданы все условия: бесплатное предоставление мест, крытые точки.

«Нужно принимать все меры регулярно. Именно меры административной ответственности больше будут воздействовать. Если бы мы не создавали возможности, то был бы вопрос: куда нам идти. Но если мы сегодня все возможности создали, обеспечили эту работу, то остается только привлечение к административной ответственности тех, кто просто не хочет соблюдать закон»,— сказал господин Молчанов.