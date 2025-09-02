Самарская область на шестом месте среди субъектов ПФО по продажам в новостройках за июль
Сервис аналитики рынка жилищного строительства (продома.дом.рф) опубликовал рейтинг субъектов Приволжского федерального округа по количеству проданных квартир в новостройках за июль этого года. Самарская область расположилась на шестом месте.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно опубликованным данным, в регионе в июле продали 484 квартиры. Возглавляет рейтинг Республика Татарстан с 1273 проданными квартирами в новостройках.