Экс-глава самарского минтранса оспаривает приговор

Самарский областной суд рассмотрит жалобу на приговор бывшему министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину. Об этом сообщается в картотеке судебных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр транспорта и автодорог Самарской области Иван Пивкин

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Бывший министр транспорта и автодорог Самарской области Иван Пивкин

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Апелляционную жалобу на приговор Ивану Пивкину подала защита бывшего чиновника. Материалы поступили в суд. Заседание по рассмотрению жалобы будет назначено в ближайшее время.

В августе текущего года Октябрьский районный суд Самары признал Ивана Пивкина виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ). Бывший чиновник оштрафован на 480 тыс. рублей. Также ему в течение трех лет запрещено занимать должности в структурах власти.

По версии следствия, в сентябре 2023 года экс-глава регионального минтранса незаконно поручил признать победителем аукциона на ремонт автодороги Самара — Новокуйбышевск ООО «Амонд», хотя в конкурсе должно было выиграть ПАО «ДОРИСС» из Чувашии. Фирма оспорила итоги торгов, они были отменены, и аукцион провели повторно.

Тендер выиграла фирма «ДОРИСС», но, как установили силовики, Иван Пивкин потребовал от руководителя этой компании привлечь «Амонд» к работам по договору качестве субподрядчика. В противном случае Иван Пивкин пригрозил помешать работе компании «ДОРИСС» на территории Самарской области, выяснили следователи.

Ивана Пивкина задержали. До вынесения приговора он содержался в СИЗО.

Георгий Портнов