Улицу в Ярославле перекроют из-за присяги
В Ярославле 6 сентября временно запретят движение по улице Володарского. Приказ об этом подписал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Улица будет перекрыта с 07:00 до 14:00. Ограничение вводится «в связи с проведением мероприятий, посвященных ритуалу "Приведение к воинской присяге" Ярославского ВВУ ПВО», говорится в документе.
Движение закроют на участке от Большой Октябрьской до Которосльной набережной.