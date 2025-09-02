Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Улицу в Ярославле перекроют из-за присяги

В Ярославле 6 сентября временно запретят движение по улице Володарского. Приказ об этом подписал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Улица будет перекрыта с 07:00 до 14:00. Ограничение вводится «в связи с проведением мероприятий, посвященных ритуалу "Приведение к воинской присяге" Ярославского ВВУ ПВО», говорится в документе.

Движение закроют на участке от Большой Октябрьской до Которосльной набережной.

Антон Голицын

