Спрос на склады в Москве и Подмосковье падает второй год подряд

Объем сделок со складской недвижимостью в Москве и Московской области по итогам 2025 года снизится на 16% год к году, до 2,5 млн кв. м, прогнозируют в консалтинговой компании IBC Real Estate на своем пресс-бранче. Уже по итогам первого полугодия этого года этот показатель упал почти вдвое год к году.

Лидерами в структуре спроса по-прежнему остаются компании из сферы электронной коммерции: они занимают 34% от общего объема сделок. На текущий момент потребители логопарков замедлили свою активность для оптимизации издержек и повышения эффективности уже существующих площадей, говорит руководитель департамента по работе со складскими помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин.

Падение спроса подталкивает к росту вакантность: в сентябре этого года она составила 3,8%, что на 2,6 процентных пункта больше год к году. Господин Бумагин обращает внимание на то, что сложившаяся на складском рынке обстановка приводит к стабилизации ставок аренды: к концу 2025 года этот показатель в логопарках класса А уменьшится на 16% год к году, до 10, 5 тыс. руб. за 1 кв. м.

София Мешкова