В Саратове суд наказал тракториста за гибель рабочего под колесами транспорта

Заводской районный суд Саратова вынес приговор в отношении 49-летнего тракториста муниципального учреждения по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, 3 мая прошлого года фигурант управлял погрузчиком во время строительных работ близ дома № 14 в Крымском проезде Саратова. При движении задним ходом он совершил наезд на коллегу, который погиб на месте.

По решению суда фигурант получил 1 год и 9 месяцев лишения свободы. Наказание заменено на принудительные работы на тот же срок. Также из его заработка удержат 10% в доход государства.

Павел Фролов