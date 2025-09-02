Жительница Махачкалы получила 1,9 млн рублей за липовую инвалидность

Следственное управление СК России по Дагестану возбудило уголовное дело против жительницы Махачкалы по подозрению в мошенничестве с пенсионными выплатами в особо крупном размере. Общая сумма незаконных выплат составила не менее 1,9 млн руб., сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, женщина подала в управление Пенсионного фонда по Дагестану поддельные справки о заболевании. На основании этих документов ей присвоили вторую группу инвалидности бессрочно.

С 2014 года по август 2025-го подозреваемая получала пенсию по инвалидности.

В рамках расследования проводятся следственные действия для сбора доказательств. Уголовное дело возбуждено третьим отделом по расследованию особо важных дел по материалам регионального управления ФСБ.

Это уже второе дело против данной жительницы Махачкалы — ранее против неё возбуждали производство за мошеннические действия при оформлении государственного имущества в собственность.

Тат Гаспарян