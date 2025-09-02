В Пятигорске открыли школу креативных индустрий
В Пятигорске на базе детской музыкальной школы имени Сафонова открылась школа креативных индустрий для 80 детей. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
Фото: Владимир Владимиров / t.me
В новом образовательном пространстве учащиеся смогут освоить звукорежиссуру, фото- и видеопроизводство, анимацию и 3D-графику, а также научатся создавать электронную музыку. Для занятий подготовили современное оборудование, комфортные классы и привлекли талантливых педагогов.
«Школа креативных индустрий даст знания, которые помогут юным землякам сделать собственный талант основой будущей профессии»,— отметил Владимир Владимиров.
Пятигорская школа стала второй в регионе — годом ранее аналогичное учреждение заработало в Ставрополе. Проект реализуется в рамках президентских решений и государственной программы «Развитие культуры».
«Уверен, что школы креативных индустрий всегда будут центрами притяжения для творческих ребят. Помогут им реализовать свои способности и подарят краю и стране много ярких талантов»,— подчеркнул губернатор.