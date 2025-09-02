Два года колонии получила экс-замминистра здравоохранения Иркутской области

В Приангарье вынесли приговор бывшему замглавы регионального минздрава Елене Голенецкой. По ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) экс-чиновнице присудили два года лишения свободы в колонии-поселении, рассказали в прокуратуре. Также суд удовлетворил иск о взыскании с Елены Голенецкой в пользу региона более 23 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В материалах уголовного дела указывается, что в 2019 году замминистра утвердила заявки на закупку обезболивающего препарата «Трамадол» в количестве, значительно превышающем потребность пациентов с онкологией. В связи с невостребованностью и истечением сроков годности лекарство было уничтожено. Следствие считает, что чиновница хотела создать видимость эффективного руководства и полного расходования субсидий, выделенных в 2019 году.

Вину Елена Голенецкая не признала.

Илья Николаев