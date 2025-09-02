Прибыль предприятий Прикамья снизилась на 12%

За январь — июнь 2025 года предприятия Пермского края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 201,8 млрд руб., что на 12,8% ниже уровня аналогичного периода 2024 года. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом по краю 72,4% обследованных организаций завершили отчетный период с прибылью. Ее объем составил 225,4 млрд руб. Это на 7,2% ниже показателя января — июня 2024 года. Убыток нерентабельных организаций увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года в 2,1 раза и составил 23,5 млрд руб.

Промышленными предприятиями региона также получен положительный сальдированный финансовый результат в размере 166,3 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности составила 65%, а прибыль по ним — 184,6 млрд руб. (на 11,2% ниже аналогичного показателя за январь — июнь 2024 года).