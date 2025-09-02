Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Грозы, усиление ветра и сильные дожди прогнозируются в Удмуртии 2 сентября

В ближайшие часы с сохранением в первую половину ночи 3 сентября местами по Удмуртии ожидаются грозы, усиление ветра до 20 м/c и сильные дожди, в отдельных районах переходящие в ливни или с градом, сообщили в ГУ МЧС по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии

Пешеходов попросили аккуратнее передвигаться по улицам и надевать одежду со светоотражающими элементами, водителей — соблюдать скоростной режим и дистанцию.