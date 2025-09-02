В Самарской области практически завершена противоклещевая обработка территорий

В Самарской области на 2025 год было запланировано противоклещевых обработок на общей площади 4166,9 га, по состоянию на 1 сентября обработки проведены на 4095,71 га. Это парки, скверы, участки леса, прилегающие к населенным пунктам, кладбища, летние лагеря для детей, туристические базы. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве также проинформировали, что в регионе с начала эпидемического сезона зарегистрировано 3403 пострадавших от укусов клещами (из них 1166 детей).

За последнюю неделю наблюдения случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, клещевым вирусным энцефалитом, моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека в Самарской области не зарегистрировано.

