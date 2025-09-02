Часть жителей Кисловодска осталась без горячей воды из-за незаконной постройки

Жители части Кисловодска остались без горячего водоснабжения из-за незаконно построенного на теплотрассе магазина по ул. Умара Алиева, 50. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Евгений Моисеев.

«На муниципальном земельном участке самовольно возведено строение площадью около 108 кв. м, используемое под магазин. Объект размещен прямо над магистральными тепловыми сетями, что уже привело к повреждению трубопровода и утечке теплоносителя»,— говорится в сообщении главы города.

Господин Моисеев добавил, что магазин мешает ремонту теплотрассы, а обращения к собственнику по поводу добровольного сноса строения результатов не дали. Теперь власти Кисловодска намерены добиться демонтажа магазина в судебном порядке.

Наталья Белоштейн