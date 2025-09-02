Глава Ульяновской области объявил о новых изменениях в облправительстве

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании еженедельного штаба по комплексному развитию региона сообщил, что вице-премьер Владимир Пушкарев покинул должность, на его место со 2 сентября назначен Руслан Хайрудинов, в настоящее время занимающий должность министра ЖКХ и строительства региона.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Напомним, Владимир Пушкарев курировал работу минимущества и архитектуры, министерства ЖКХ и строительства, министерства природных ресурсов и экологии, министерства транспорта и минспорта. По всем этим министерствам было много претензий в части исполнения нацпроектов и государственных программ, к региональному минспорта также были претензии по работе с кадрами — необоснованным заменам руководителей спортивных школ. Кроме того, Владимир Пушкарев так и не смог обеспечить подбор кандидатуры нового министра спорта, после того как этот пост покинул Николай Скобелин.

Губернатор также отметил, что завершилось объединение двух больших направлений — имущественного комплекса и цифрового развития, и с 1 сентября начинает работу новый орган исполнительной власти (сформирован на базе минимущества) — министерство имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области. Глава региона пояснил, что «основная цель объединения — цифровизация земельно-имущественного комплекса, обеспечение прозрачности предоставления земельных участков и объектов недвижимости как в собственность, так и в аренду, а также усиление работы по направлению градостроительной деятельности, в частности, одна из первых задач — принятие нового генплана Ульяновска сроком на 20 лет.

Андрей Васильев, Ульяновск