Прогноз по вводу новых офисов в Москве сократился на 23%

К концу года на рынке Москвы ожидается ввод 741 тыс. кв. м офисной недвижимости, об этом на своем пресс-бранче сообщила консалтинговая компания IBC Real Estate. Девелоперы все чаще переносят сроки ввода своих проектов, поэтому текущий прогноз оказался на 23% ниже изначального (964 тыс. кв. м), поясняет руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Впрочем, даже учитывая коррекцию прогноза, объем нового строительства в этом году окажется на 27% больше, чем в прошлом году.

Доля свободных площадей в офисах Москвы по итогам 2025 года снизится всего на 0,5 процентных пункта год к году, до 4,3%. Однако в ключевых деловых кластерах столицы вакантность достигает критически низких значений: в «Москва-Сити» вакансия сейчас составляет 3,5%, в Ленинградском деловом коридоре показатель зафиксировался на уровне 2,1%, в районе станции метро «Белорусская» доля свободных площадей сейчас составляет 0,9%, подсчитали в IBC Real Estate.

На этом фоне к концу 2025 года объем сделок с офисной недвижимостью Москвы сократится на 34% год к году, до 1,5 млн кв. м, об этом сообщила на пресс-бранче консалтинговая компания IBC Real Real Estate. Крупнейшими сделками 2025 года стала покупка «Лукойлом» 37,9 тыс. кв. м в AFI2B, приобретение Wildberries & Russ бизнес-центра «Легион I» общей площадью 28,7 тыс. кв. м и покупка Центральным университетом (Т-банк) здания Телеграфа площадью 28 тыс. кв. м.

София Мешкова