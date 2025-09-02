В Приангарье осуждена экс-замминистра здравоохранения

Кировский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения региона Елены Голенецкой. Как сообщает областная прокуратура, она признана виновной по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по уголовному делу о закупках лекарств с ущербом для бюджета на 25 млн руб.

Суд установил, что Елена Голенецкая в 2019 году «с целью создания видимости эффективного руководства», а также полного расходования субсидий утвердила заявки на закупку обезболивающего лекарственного препарата для пациентов с онкологией. При этом объем закупок «значительно превышал потребность». Неизрасходованное лекарство пришлось уничтожить в связи с истечением сроков годности.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил бывшему замминистра наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Кроме того, Елене Голенецкой запрещено занимать определенные должности на срок три года. Удовлетворен также иск заместителя областного прокурора о взыскании с экс-чиновницы в пользу регионального правительства свыше 23 млн руб.

Влад Никифоров, Иркутск