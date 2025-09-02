Нижегородские власти предложили давать участки под ИЖС почетным гражданам

Проект изменений в закон о предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в Нижегородской области (№88-З) внесен в заксобрание в сентябре 2025 года. Инициатором поправок стало областное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, право на получение участка под строительство дома предлагают распространить на лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Нижегородской области».

Сотрудникам МВД, участвующим в СВО, предлагают бесплатно выделять землю для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ).

Также власти предлагают бесплатно давать участки под ИЖС гражданам, которые фактически владеют этими участками и построили на них жилье до 31 декабря 2010 года. Льготу хотят распространить на малоимущих граждан, инвалидов I и II группы, семей с детьми-инвалидами и пенсионеров.

Помимо этого, в случае принятия закона участки под ИЖС будут бесплатно предоставлять гражданам, которые получили жилье по программе «Комплексное развитие сельских территорий» и отработали 10 лет по трудовому договору в рамках этой программы.

Многодетным семьям, уже получившим участок под ИЖС, предлагают выделять также участок под ЛПХ, если после получения первого участка у них родилось еще три и более детей. Таких семей в регионе немного, поэтому предлагается их дополнительно поддержать.

Кроме того, размеры участков будут дифференцированы. Сейчас площадь участка под ИЖС для всех составляет 0,15 га. Нововведениями предлагается увеличить ее до 0,3 га двум категориям: почетным гражданам, а также чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Галина Шамберина