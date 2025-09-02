В Перми объявили торги на право реновации территории автовокзала

Краевое минимущества опубликовало приказ о проведении торгов на право комплексного развития несмежных территорий Автовокзала и по шоссе Космонавтов в Перми. Документ датирован 29 августа. Согласно ему, торги проведут в форме аукциона. Начальная цена лота составит 15,5 млн руб. Начало подачи заявок – с 1 сентября, подавать их можно до 26 сентября, итоги подведут 2 октября.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Планы по реновации территории автовокзала на ул. Революции были анонсированы в конце августа. В проект комплексного развития войдут три площадки: одна — на территории автовокзала по ул. Революции, 68 (1,17 га), вторая — по ул. Механошина (1,12 га) и третья — на шоссе Космонавтов, возле строящегося ЖК «Мир» (шоссе Космонавтов, 309а, к. 1), где сейчас проходят трамвайные пути (7,78 га). На участках около 10 га возведут жилье, социнфраструктуру и коммерческие площади. В частности, на ул. Революции и ул. Механошина, помимо жилых домов суммарной площадью не более 70 тыс. кв. м, надо построить объект предпринимательской деятельности не более 50 этажей, четырехзвездочную гостиницу не менее чем на 6 номеров, офисы и прочее.

Победитель торгов на право реновации этой территории возьмет обязанность построить на шоссе Космонавтов, возле ЖК «Мир», новый автовокзал. По сведениям «Ъ-Прикамье», основной претендент на КРТ — ижевский девелопер «Талан». Срок действия договора КРТ с инвестором составит семь лет.